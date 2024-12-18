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Происшествия     23.12.2024 09:05

Пожар на складе пластиковых изделий в Южном Бутове ликвидирован

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Теги:  пожар  1-й Горловская улица  Южное Бутово  прокуратура 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в районе Южное Бутово на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице, - сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара составила 350 кв. м.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

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Карта места

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Теги: 
пожар  1-й Горловская улица  Южное Бутово  прокуратура 

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