Пожар на складе пластиковых изделий в Южном Бутове ликвидирован

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в районе Южное Бутово на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице, - сообщили в экстренных службах.



Площадь пожара составила 350 кв. м.



Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.