Пожар произошел на рынке «Садовод», есть пострадавшие

25 января. Mossovetinfo.ru - Пожар произошел утром в четверг на рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД. Об этом сообщает МЧС.



Произошло загорание на общей площади около 250 квадратных метров. Людей эвакуировали. Пожар локализован.



«К сожалению в результате пожара пострадали люди», - сообщили в МЧС.



На месте пожара работает мобильная лаборатория МЧС. ПДК вредных примесей в воздухе не превышено, угрозы людям нет.



Это второй пожар на рынке «Садовод» за две недели. В прошлой среду возгорание произошло на площади 300 квадратных метров, пострадавших не было.