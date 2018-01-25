Другие материалы
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Происшествия
25.01.2018, 11:18
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован
25 января. Mossovetinfo.ru - МЧС сообщило о ликвидации пожара на рынке «Садовод» в Москве. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. ПДК вредных примесей в воздухе не превышено, угрозы людям...
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Происшествия
25.01.2018, 11:14
Сбивший людей на остановке на проспекте Мира мужчина был пьян
25 января. Mossovetinfo.ru - Сбивший людей на остановке в Москве водитель был пьян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в правоохранительных органах. Это мужчина 1984 года рожде...
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Происшествия
25.01.2018, 11:00
Пожар произошел на рынке «Садовод», есть пострадавшие
25 января. Mossovetinfo.ru - Пожар произошел утром в четверг на рынке «Садовод» на 14-м километре МКАД. Об этом сообщает МЧС. Произошло загорание на общей площади около 250 квадратных метров. Люд...