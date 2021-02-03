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Происшествия     03.02.2021 14:02

Пожар произошел в бизнес-центре на Ленинградском проспекте

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Теги:  пожар  Ленинградский проспект  МЧС  пожарные 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В бизнес -центре на Ленинградском проспекте произошел пожар, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного здания. Пожарные спасли с горящего этажа 5 человек, еще 8 человек были эвакуированы с 4-го и 5-го этажей.  

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В течение часа возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.  

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Карта места

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Теги: 
пожар  Ленинградский проспект  МЧС  пожарные 

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