Пожар произошел в бизнес-центре на Ленинградском проспекте

3 февраля. Mossovetinfo.ru – В бизнес -центре на Ленинградском проспекте произошел пожар, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Возгорание произошло на третьем этаже пятиэтажного здания. Пожарные спасли с горящего этажа 5 человек, еще 8 человек были эвакуированы с 4-го и 5-го этажей.



Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В течение часа возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.