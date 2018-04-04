4 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Пожар возник в складском помещении на последнем этаже. По предварительным данным, загорелся склад с игрушками. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров.
Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Пострадали два человека, в том числе пожарный, получивший отравление продуктами горения.
На место пожара прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.
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