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Происшествия     04.04.2018 13:46

Пожар произошел в детском ТЦ в Москве, есть пострадавшие - МЧС

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Теги:  МЧС  пожар 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожар возник в складском помещении на последнем этаже. По предварительным данным, загорелся склад с игрушками. В настоящее время пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Пострадали два человека, в том числе пожарный, получивший отравление продуктами горения.

На место пожара прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.


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Теги: 
МЧС  пожар 

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