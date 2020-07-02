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Происшествия     02.07.2020 14:34

Пожар произошел в доме на Тверской улице, движение ограничено

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Теги:  пожар  Тверская улица 

2 июля. Mossovetinfo.ru – В реконструируемом здании на Тверской улице произошел пожар, движение в районе пожара ограничено, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.

По предварительной информации людей в здании нет, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожарные приступили к ликвидации пожара.

Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщает, что из-за работы оперативных служб в районе пожара, движение в сторону области осуществляется только по одной полосе. Водителей просят выбирать пути объезда.


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Теги: 
пожар  Тверская улица 

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