2 июля. Mossovetinfo.ru – В реконструируемом здании на Тверской улице произошел пожар, движение в районе пожара ограничено, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.
По предварительной информации людей в здании нет, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожарные приступили к ликвидации пожара.
Пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщает, что из-за работы оперативных служб в районе пожара, движение в сторону области осуществляется только по одной полосе. Водителей просят выбирать пути объезда.
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