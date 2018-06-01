Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     01.06.2018 14:20

Пожар произошел в подмосковных Мытищах на площади в 3,5 тысячи квадратных метров

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  пожар  Подмосковье  Мытищи 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.

Загорелись два склада, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 10 единиц техники и пожарный вертолет. Существовала угроза, что пламя перекинется со складских помещений на административное здание, однако пожарным удалось предотвратить такое развитие событий.

В настоящее время пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  пожар  Подмосковье  Мытищи 

Возврат к списку

Лента новостей

15:52 Город (Москва и область) Продажу алкоголя ограничат в Москве 11 и 12 июня

15:21 В России Правила предоставления мобильных услуг ужесточились в России с 1 июня

14:42 Город (Москва и область) Площадки для уличных артистов откроются в 33 парках Москвы

14:20 Происшествия Пожар произошел в подмосковных Мытищах на площади в 3,5 тысячи квадратных метров

12:32 Город (Москва и область) Порядок внесения изменений в ПЗЗ утвержден в Москве

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве во время ЧМ-2018

08:43 Общество Где можно отдыхать и купаться в Москве

08:24 Общество В Москве к лету готовы 42 зоны отдыха

07:57 Город (Москва и область) В Москве может появиться еще один вокзал

08:33 Общество Праздничную программу к Дню защиты детей подготовили 13 московских парков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru