1 июня. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.



Загорелись два склада, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 10 единиц техники и пожарный вертолет. Существовала угроза, что пламя перекинется со складских помещений на административное здание, однако пожарным удалось предотвратить такое развитие событий.



В настоящее время пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается.