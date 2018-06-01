1 июня. Mossovetinfo.ru – Крупный пожар произошел в подмосковных Мытищах, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.
Загорелись два склада, общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 10 единиц техники и пожарный вертолет. Существовала угроза, что пламя перекинется со складских помещений на административное здание, однако пожарным удалось предотвратить такое развитие событий.
В настоящее время пожар локализован, сведений о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается.
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