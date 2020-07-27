27 июля. Mossovetinfo.ru – В московском СИЗО № 6 произошел пожар, объявлена тревога, идет эвакуация, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Сообщается, что пожару присвоен второй ранг сложности. К СИЗО следуют пожарно-спасательные подразделения.
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