27 июля. Mossovetinfo.ru – В московском СИЗО № 6 произошел пожар, объявлена тревога, идет эвакуация, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Сообщается, что пожару присвоен второй ранг сложности. К СИЗО следуют пожарно-спасательные подразделения.

