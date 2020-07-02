2 июля. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар, произошедший в реконструируемом доме на Тверской улице, ликвидирован, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



На тушение пожара, которому был присвоен четвертый ранг сложности, потребовалось около 3 часов. Сообщений о пострадавших нет.



Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров, из-за возгорания было перекрыто движение транспорта по Тверской улице.