Другие материалы
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Происшествия
02.07.2020, 17:26
Пожар в доме на Тверской улице ликвидирован
2 июля. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар, произошедший в реконструируемом доме на Тверской улице, ликвидирован, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС. На тушение пожара, ...
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Происшествия
02.07.2020, 15:39
Тверскую улицу перекрыли из-за пожара
2 июля. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны из-за пожара, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter. Кроме того, ...
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Происшествия
02.07.2020, 14:34
Пожар произошел в доме на Тверской улице, движение ограничено
2 июля. Mossovetinfo.ru – В реконструируемом здании на Тверской улице произошел пожар, движение в районе пожара ограничено, сообщает пресс-служба московского управления МЧС. По предварительно...