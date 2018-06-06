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Происшествия     06.06.2018 22:21

Пожар в Доме педагогической книги ликвидирован

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Теги:  пожар 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Пожар в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

Площадь пожара, который тушили более шести часов, составила 130 квадратных метров. Пострадавших нет.

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Теги: 
пожар 

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