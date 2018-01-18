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Происшествия     18.01.2018 07:03

Пожар в металлическом павильоне на рынке «Садовод» ликвидирован

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Теги:  Москва  рынок  «Садовод»  пожар 


18 января. Mossovetinfo.ru - Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по г. Москве в 03 часа 51 минуту ликвидировали пожар по адресу: ул. Верхние поля, где в металлическом павильоне на площади около 300 кв. метров, сообщает Московское МЧС.

«По прибытию пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности из соседних помещений вывели около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало», - отмечается в сообщении.

В тушении пожара в 3-х этажном металлическом павильоне на рынке «Садовод» принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники.

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Теги: 
Москва  рынок  «Садовод»  пожар 

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