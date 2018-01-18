Пожар в металлическом павильоне на рынке «Садовод» ликвидирован



18 января. Mossovetinfo.ru - Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по г. Москве в 03 часа 51 минуту ликвидировали пожар по адресу: ул. Верхние поля, где в металлическом павильоне на площади около 300 кв. метров, сообщает Московское МЧС.



«По прибытию пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности из соседних помещений вывели около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало», - отмечается в сообщении.



В тушении пожара в 3-х этажном металлическом павильоне на рынке «Садовод» принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники.