4 апреля. Mossovetinfo.ru – В торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве днем в среду произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали пожарные.



Сообщение о пожаре по адресу: ул. Малая Семеновская, дом 28 поступило в 12:32. Очаг возгорания находился в складском помещении на шестом этаже торгового центра. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.



В 12 часов 45 минут пожару был присвоен второй ранг сложности. Из здания были спасены 20 человек, около 600 человек выведены в безопасную зону.



В 13 часов 39 минут пожар был ликвидирован.



Как сообщили в МЧС, в результате пожара погиб сотрудник торгового центра. Со слов администрации, он перепутал направления эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону.



Кроме того, пострадали шесть спасателей. «Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое», - сказал руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.



Остальные четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди посетителей торгового центра пострадавших нет.



При пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты, автоматического пожаротушения. Замечаний к действиям персонала у МЧС нет.



Свои соболезнования близким погибшего выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил работу спасателей. «Пожарные вели себя героически.



Несколько спасателей обратились за медицинской помощью. К сожалению, один работник торгового центра погиб. Соболезную его родным и близким», - написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.