Силами администрации, в целях безопасности, до прибытия пожарных, люди были выведены из здания
Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 20:16 пожар был полностью ликвидирован"., - сообщило МЧС
По адресу ул. Полярная д., 54А находится Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ «Полярная звезда»).
Справка ИА МОССОВЕТ. Согласно официальной информации, Центр «Полярная звезда» — стационар — "это место, где встречаются дети и взрослые и проходят совместный путь, целью которого является развитие, раскрытие своего потенциала, жизнь в социальных формах, отражающих человеческое достоинство, этические принципы.
Мы содействуем целостному духовному, нравственному, физическому и умственному развитию детей; распространению знаний о гуманных, здоровых методах воспитания; укреплению института семьи в обществе, развитию семейных ценностей.
Все это реализуется через различные направления работы: организация жизни детей в Центре, помощь выпускникам, сопровождение семей, взявших детей на воспитание, подготовка приёмных родителей и многое другое".
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