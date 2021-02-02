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Происшествия     02.02.2021 20:34

Пожар в здании детдома в Москве

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Теги:  Москва  пожар  Полярная  д. 54 

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Пожарно-спасательные подразделения Москвы, после получения сигнала о пожаре, в 19:44 выехали по адресу: ул. Полярная, д. 54, к. 3. и приступили к разведке, сообщает МЧС Москвы.

«По прибытии пожарно-спасательные подразделения приступили к разведке. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

В последующем МЧС уточнило, что пожар проходил по адресу ул. Полярная д., 54

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений по адресу ул. Полярная д., 54А происходило загорание вещей и мебели в одном из помещений на 3 этаже дома на общей площади около 10 квадратных метров.

Силами администрации, в целях безопасности, до прибытия пожарных, люди были выведены из здания

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 20:16 пожар был полностью ликвидирован"., -  сообщило МЧС

По адресу ул. Полярная д., 54А находится Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ «Полярная звезда»).

Справка ИА МОССОВЕТ. Согласно официальной информации,  Центр «Полярная звезда» —  стационар —    "это место, где встречаются дети и взрослые и проходят совместный путь, целью которого является развитие, раскрытие своего потенциала, жизнь в социальных формах, отражающих человеческое достоинство, этические принципы.

Мы содействуем целостному духовному, нравственному, физическому и умственному развитию детей; распространению знаний о гуманных, здоровых методах воспитания; укреплению института семьи в обществе, развитию семейных ценностей.

Все это реализуется через различные направления работы: организация жизни детей в Центре, помощь выпускникам, сопровождение семей, взявших детей на воспитание, подготовка приёмных родителей и многое другое".





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Карта места

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Теги: 
Москва  пожар  Полярная  д. 54 

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