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Происшествия     01.11.2019 17:24

Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован - МЧС

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Теги:  пожар  МЧС 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Пожар произошел в 8-этажном доме на Большой Сухаревской улице. Загорелась квартира на втором этаже, позднее огонь перекинулся в лифтовую шахту.

В ходе тушения пожара было спасено 28 человек, троим из них потребовалась помощь медиков.

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Теги: 
пожар  МЧС 

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