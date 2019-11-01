18:01 Город (Москва и область) Публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации начались 1 ноября в пяти районах Москвы
17:24 Происшествия Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован - МЧС
17:02 Происшествия В ходе тушения пожара в центре Москвы спасено 23 человека
16:17 Происшествия Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы, есть пострадавшие
15:02 Город (Москва и область) Макет Москвы на ВДНХ после обновления увеличился на 100 квадратных метров
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию