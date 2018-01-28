28 января. Mossovetinfo.ru – В воскресенье утром пожарные расчеты ликвидировали возгорание мусора в районе Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом сообщается в официальном микроблоге столичного управления МЧС в Twitter.



Возгорание мусора произошло по адресу: Сухаревская площадь, дом 12. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.