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Происшествия     09.12.2022 08:14

Пожару в гипермаркете OBI на 23 км Ленинградского шоссе в Химках присвоен четвертый ранг

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Теги:  OBI  гипермаркет  пожар 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - Пожару в гипермаркете OBI на 23 км Ленинградского шоссе в Химках присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области. В пресс-службе не подтвердили распространение огня на торговый центр «Мега Химки». Информации о пострадавших не поступало.

Пожар распространился по всей площади здания. Гипермаркет OBI почти полностью разрушен, остались только несущие конструкции каркаса сообщают СМИ со ссылкой на официальные источники МЧС.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в помещении строительного гипермаркета OBI, расположенного в торгово-развлекательном центре в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня около 6:00 в помещении строительного гипермаркета произошло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет. Данные уточняются, идет тушение пожара. В ходе проверки, проведение которой поручено Химкинской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

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Теги: 
OBI  гипермаркет  пожар 

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