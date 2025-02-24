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Происшествия
27.02.2025, 08:19
Правоохранители в ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов и 20 уклонистов
27 февраля — Mossovetinfo.ru — Военные следователи совместно с полицией провели рейды в хостелах на востоке столицы ...
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Происшествия
25.02.2025, 10:21
Новую схему мошенников выявили в Росреестре – через госпошлины
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Управление Росреестра по Москве распространило сообщение с предупреждением граждан ...
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Происшествия
24.02.2025, 11:14
Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку, оставившую новорожденную в аэропорту
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Суд в турецкой Анталье в понедельник приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку оставившую...