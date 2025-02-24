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Происшествия     27.02.2025 08:19

Правоохранители в ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов и 20 уклонистов

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Теги:  мигранты  режим высылки  военные следователи  полиция  военкомат  учет 

27 февраля — Mossovetinfo.ru — Военные следователи совместно с полицией провели рейды в хостелах на востоке столицы , в ходе которых выявили 60 нелегалов и 20 граждан РФ, не вставших на воинский учет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой а информацию из в военных следственных органах.

В соответствии с поручением председателя СК РФ, сотрудниками 516-го военного следственного отдела проведен рейд в хостелах Восточного административного округа города Москвы. В ходе проверки выявлено 60 лиц, нарушивших миграционное законодательство, и 20 лиц, подлежащих воинскому учету, - сказали в военном следственном отделе.

Также сообщается, что граждане, которые нелегально находились в РФ, были доставлены в отдел полиции, а те, кто не встал на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для постановки.

Напомним, что с 5 февраля 2025 года начнет действует режим высылки (Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ). Этот правовой режим распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в России незаконно.

Накануне, 26 февраля, полицейские на Камчатке задержали местную жительницу по подозрению в фиктивной постановке на учет по месту пребывания не менее 150 мигрантов, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Также накануне, выступая на пленарной сессии III Всероссийского форума Ru.Локация, руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщал, что государство должно четко выработать миграционную политику, в том числе выстроив фильтры для отсева нежелательных выходцев инокультурной среды и ограничив возможности по завозу семей для низкоквалифицированных иностранных специалистов.

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Теги: 
мигранты  режим высылки  военные следователи  полиция  военкомат  учет 

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