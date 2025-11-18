Другие материалы
Происшествия
26.11.2025, 12:47
Пресечена деятельность членов этнической ОПГ вымогавших денежные средства у раненых бойцов СВО
26 ноября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ГУ МВД России по ...
Происшествия
25.11.2025, 12:56
Дело о массовом отравлении салатом от «Кухни на районе» направлено в суд - Генпрокуратура
25 ноября — Mossovetinfo.ru — Генпрокуратуре России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отноше...
Происшествия
18.11.2025, 09:09
ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты
18 ноября — Mossovetinfo.ru — Две ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ, множество населенных пунктов обесточе...