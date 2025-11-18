Пресечена деятельность членов этнической ОПГ вымогавших денежные средства у раненых бойцов СВО

26 ноября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве пресечена противоправная деятельность членов этнической преступной группы, причастных к вымогательству денежных средств у бойцов СВО,проходивших лечение в одном из медицинских учреждений, сообщила пресс-служба УФСБ.



«Установлено, что члены ОПГ, угрожая физической расправой военнослужащему, проходившему лечение после тяжелого ранения, потребовали передать им более 1 млн рублей.

При получении денежных средств злоумышленники, 1994, 1997 и 2002 г.р., один из которых ранее судим за совершение тяжких преступлений, задержаны с поличным», - отмечается в сообщении.



В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий (ОРМ) и следственных действий обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, банковские карты и электронные носители информации, подтверждающие причастность фигурантов к другим эпизодам вымогательства денежных средств у бойцов СВО, проходивших лечение в том же медицинском учреждении, - также сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.



В отношении членов преступной группы СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере), проводятся оперативные и следственные мероприятия, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.