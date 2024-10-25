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Происшествия
28.10.2024, 16:28
Пресечена деятельность москвича, причастного к осуществлению DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры - УФСБ
28 октября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (УФСБ) пресечена противоправная дея...
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Происшествия
26.10.2024, 11:10
Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области
26 октября — Mossovetinfo.ru — 26 октября шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецко...
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Происшествия
25.10.2024, 12:37
Бастрыкин поручил передать в главк расследование резонансного дела в Коркино
25 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убий...