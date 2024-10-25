Пресечена деятельность москвича, причастного к осуществлению DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры - УФСБ

28 октября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (УФСБ) пресечена противоправная деятельность жителя города Москвы, причастного к осуществлению DDoS-атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в период проведения выборов депутатов Мосгордумы и муниципальных органов столицы и Московской области, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ .



«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий получена информация о том, что обладающий специальными знаниями в области компьютерных технологий гражданин Российской Федерации, 1963 г.р., установил на принадлежащий ему персональный компьютер разработанное украинскими хакерами программное обеспечение, предназначенное для

осуществления DDoS-атак на Интернет-ресурсы в целях блокирования их деятельности.



В сентябре 2024 г. с использованием указанного ПО данным гражданином осуществлена DDoS-атака на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона, которая привела к блокированию информационных ресурсов данной организации, лишив возможности оказания услуг клиентам по обеспечению доступа в сеть Интернет и участия избирателей в дистанционном электронном голосовании», - отмечается в сообщении УФСБ.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Мероприятия, направленные на установление соучастников обвиняемого и выявление иных эпизодов его противоправной деятельности, продолжаются», - сообщает УФСБ.