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Происшествия
26.01.2024, 12:23
Пресечена деятельность нарколаборатории в районе Можайска Подмосковья - УФСБ
26 января — Mossovetinfo.ru — Пресечена незаконная деятельность двух приезжих граждан из Средней Азии, причастных к ...
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Происшествия
24.01.2024, 14:59
Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
24 января — Mossovetinfo.ru — Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, как сообщили в Миноборо...
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Происшествия
22.01.2024, 08:30
47 человек оказались под завалами в результате оползня на юго-западе Китая
22 января — Mossovetinfo.ru — В общей сложности 47 человек оказались под завалами в результате оползня, сошедшего в по...