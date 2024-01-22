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Происшествия     26.01.2024 12:23

Пресечена деятельность нарколаборатории в районе Можайска Подмосковья - УФСБ

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Теги:  нарколаборатория  наркотики  Московская область  Можайск  УФСБ России по городу Москве и Московской области 

26 января — Mossovetinfo.ru — Пресечена незаконная деятельность двух приезжих граждан из Средней Азии, причастных к производству и сбыту наркотических средств, организовавших лабораторию, где производили наркотическое средство «мефедрон». "На месте совершения преступления было обнаружено около 5 кг наркотического средства и более 500 кг прекурсоров" для его изготовления",- сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Можайского городского округа Московской области двое граждан одной из среднеазиатских республик организовали лабораторию, где производили наркотическое средство «мефедрон» для последующей реализации", - отмечается в сообщении.

"Указанные лица свою вину в совершении преступления признали полностью. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", возбуждено уголовное дело, - сообщает УФСБ России по городу Москве и Московской области.

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Теги: 
нарколаборатория  наркотики  Московская область  Можайск  УФСБ России по городу Москве и Московской области 

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