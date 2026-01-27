Пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников администрации Сергиева Посада - УФСБ

3 февраля — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – Управление) во взаимодействии с ГУ МВД России по Московской области пресечена противоправная деятельность первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, начальника управления сельского хозяйства данной администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, и представителей коммерческих структур, организовавших хищение бюджетных денежных средств. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УФСБ.



«Установлено, что члены преступной группы из числа сотрудников администрации получали денежное вознаграждение, способствуя аффилированным коммерческим структурам выигрывать в конкурсах при определении поставщика услуг по муниципальным контрактам и в последующем оказывая общее покровительство», - отмечается в сообщении.

Фигуранты задержаны. Правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.



Управлением задокументированы факты заключения от лица администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые взятые на себя обязательства не выполнили. При этом должностные лица, действуя в интересах предпринимателей, обеспечивали подписание актов о приёмке выполненных работ, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между участниками.



Заместителю главы Сергиево-Посадского городского округа, четверым сотрудникам администрации и трем предпринимателям в зависимости от роли предъявлены обвинения во взяточничестве и мошенничестве, сообщили во вторник в ГСУ СК по Подмосковью.



В зависимости от степени участия они обвиняются в получении взяток, мошенничестве, даче взяток и посредничестве во взяточничестве, - сообщили в главке.



Также во вторник в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области сообщили, задержанные сотрудники администрации Сергиева Посада, по версии следствия, похищали деньги, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком.



«С 2023 по 2025 год должностные лица администрации совместно похищали средства, выделяемые в рамках муниципального контракта по борьбе с борщевиком Сосновского, а также получали взятки от коммерсанта, осуществлявшего эти работы за подписание соответствующих актов и увеличение объeма работ в дальнейшем. Общая сумма взяток составила порядка 4 млн руб.», - сообщили в СК.