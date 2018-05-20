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Происшествия     21.05.2018, 15:01

Приговор националисту Марцинкевичу отменен, дело отправлено на пересмотр

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Теги:  Мосгорсуд  суд  Марцинкевич  приговор  отмена приговора 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак» и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает «Интерфакс».

В июне 2017 года Марцинкевич был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Марцинкевич обвинялся также по двум эпизодам по статье «экстремизм», однако суд оправдал его в связи с истечением срока давности. Еще одно обвинение по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» суд счел недоказанным.

При этом суд выбрал Марцинкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 августа 2018 года. Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах.


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Теги: 
Мосгорсуд  суд  Марцинкевич  приговор  отмена приговора 

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