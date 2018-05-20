21 мая. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу «Тесак» и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает «Интерфакс»





В июне 2017 года Марцинкевич был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, и приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Марцинкевич обвинялся также по двум эпизодам по статье «экстремизм», однако суд оправдал его в связи с истечением срока давности. Еще одно обвинение по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» суд счел недоказанным.







При этом суд выбрал Марцинкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 августа 2018 года. Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах.