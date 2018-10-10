10 октября. Mossovetinfo.ru – Судебные приставы заставили москвича оплатить 355 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщили ИА «Моссовет» в Управлении федеральной службы судебных приставов по Москве.



В отношении жителя Москвы было возбуждено сводное исполнительное производство по 212 штрафам за нарушения ПДД на общую сумму в 150 тысяч рублей. Требования судебного пристава об оплате штрафов должник игнорировал. В результате был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля должника. После этого должник оплатил как штрафы, так и исполнительский сбор в 110 тысяч рублей.



Однако после этого на того же гражданина вновь начали поступать документы на неоплаченные штрафы. В общей сложности в отношении должника было возбуждено еще 123 исполнительных производства на сумму почти в 300 тысяч рублей. От оплаты долга москвич вновь уклонялся, в результате было принято решение об аресте автомобиля должника. Машина была доставлена на штраф-стоянку. После этого мужчина оплатил задолженность по штрафам в полном объеме.