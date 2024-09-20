Прокуратура контролирует обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде - погиб человек

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде, возгорание произошло в квартире жилого дома на 5 этаже, где по предварительным данным проводились ремонтные работы по установке натяжного потолка, - сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры.



"Возгорание произошло в квартире жилого дома на 5 этаже. В результате один человек погиб, двое пострадали", - отмечается в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.



Фото: прокуратура города Москвы