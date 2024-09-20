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Происшествия
30.09.2024, 08:31
Прокуратура контролирует обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде - погиб человек
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пож...
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Происшествия
23.09.2024, 08:52
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении жителей Хорошёво-Мнёвники
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и взял ...
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Происшествия
20.09.2024, 09:36
Три человека погибли в ДТП на Мичуринском - прокуратура
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли минувшей ночью на Мичуринском проспекте, когда в остановившийс...