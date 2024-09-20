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Происшествия     30.09.2024 08:31

Прокуратура контролирует обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде - погиб человек

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Теги:  прокуратура  строительство  потолок  пожар  гибель 

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в ЖК в Ильменском проезде, возгорание произошло в квартире жилого дома на 5 этаже, где по предварительным данным проводились ремонтные работы по установке натяжного потолка, - сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры.

"Возгорание произошло в квартире жилого дома на 5 этаже. В результате один человек погиб, двое пострадали", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.Расследование на контроле в прокуратуре Москвы.

Фото: прокуратура города Москвы


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Теги: 
прокуратура  строительство  потолок  пожар  гибель 

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