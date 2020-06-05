5 июня. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура проводит проверку после жалоб курьеров сервиса Delivery Club на большое число штрафов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.



В социальных сетях появились видеообращения курьеров, в которых они рассказали, что в последнее время стало поступать много заказов на доставку от клиентов, которые находятся на большом расстоянии. За отказ от таких заказов курьеров штрафуют, и они работают в минус. Кроме того, курьеры сообщили о необоснованных увольнениях, а также о возможных невыплатах зарплаты.



Провести проверку поручено Савеловской межрайонной прокуратуре. Если проверка выявит случаи нарушения трудового законодательства, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.