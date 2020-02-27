27 февраля. Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.



В 2017 году Ремймер был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии общего режима. 25 февраля 2020 года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении, несмотря на возражения прокурора.



Сообщается, что до рассмотрения апелляции прокуратуры вышестоящей судебной инстанцией, Реймер будет находится в колонии.