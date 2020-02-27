27 февраля. Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.
В 2017 году Ремймер был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии общего режима. 25 февраля 2020 года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении, несмотря на возражения прокурора.
Сообщается, что до рассмотрения апелляции прокуратуры вышестоящей судебной инстанцией, Реймер будет находится в колонии.
12:11 Происшествия Прокуратура обжаловала освобождение по УДО экс-главы ФСИН Реймера
11:47 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники построят в 2020 году
10:36 В России При отмене тура в Италию, Иран или Южную Корею из-за коронавируса туристы могут требовать возврата средств
09:53 Город (Москва и область) В Москве создана база данных с мировыми практиками применения искусственного интеллекта
09:41 Город (Москва и область) С марта увеличивается число пригородных электричек Курского и Рижского направлений МЖД
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году