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Происшествия     27.02.2020 12:11

Прокуратура обжаловала освобождение по УДО экс-главы ФСИН Реймера

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Теги:  Александр Реймер  УДО  прокуратура  апелляция 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.

В 2017 году Ремймер был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии общего режима. 25 февраля 2020 года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении, несмотря на возражения прокурора.

Сообщается, что до рассмотрения апелляции прокуратуры вышестоящей судебной инстанцией, Реймер будет находится в колонии.


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Теги: 
Александр Реймер  УДО  прокуратура  апелляция 

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