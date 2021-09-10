Прокуратура проверяет информацию о смерти двух человек после отравления арбузом в Москве

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту отравления семьи арбузом в Москве, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.



Сообщается, что семья из трех человек (бабушка, мать и 15-летняя девочка) 9 сентября были доставлены в больницу после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице. Пожилая женщина и девочка в больнице скончались.



Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Следователи выехали в больницу, чтобы установить все обстоятельства случившегося.



Свою проверку по данному делу также начала Люблинская прокуратура.



«Прокуроры проверят все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.