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Происшествия     27.11.2021 13:00

Прокуратура проводит проверку после пожара с пострадавшими на заводе имени Свердлова в Дзержинске

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Теги:  Дзержинск  завод  ЧП  проверка  ОПК 

27 ноября. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с возгоранием, произошедшим на территории одного из цехов ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«Прокуратура области организовала проверку в связи с инцидентом, произошедшим в ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова". По предварительным данным, 27 ноября в одном из цехов предприятия произошло возгорание, в результате которого два человека получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия работают прокурор г. Дзержинска О.Ржевцев и прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Е.Хорев.

В то же время ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» распространил Официальную информацию о ЧП на крупнейшем по объемам производства и технологическим мощностям в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации – уникальном научно-производственном предприятии.

«27 ноября 2021 года на территории одного из цехов ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» произошел хлопок с последующим возгоранием, в результате чего за медицинской помощью обратились два человека. Жертв нет. На данный момент угрозы жизни работникам и жителям города нет. Очаг возгорания ликвидируется. На месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин случившегося», - говорится в официальном сообщении завода в Дзержинске.


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Теги: 
Дзержинск  завод  ЧП  проверка  ОПК 

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