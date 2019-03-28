28 марта. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено против экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Ишаев обвиняется в том, что в период с 2014 по 2017 годы вместе с группой лиц мошенническим путем похитил средства компании «Роснефть». Хищение было совершено путем заключения договоров на аренду помещений для нужд представительства компании в Хабаровском крае по завышенной цене. Договор был заключен с принадлежащей Ишаеву компанией. Сам Ишаев в этот момент занимал должность вице-президента «Роснефти».
Ранее сообщалось, что Ишаев был задержан в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.
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