17 сентября. Mossovetinfo.ru - Уголовное дело возбуждено против директора Центра подготовки сборных команд России Александра Кравцова, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.



Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере», Кравцов задержан.



По данной статье Кравцову может грозить максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.