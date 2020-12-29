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Происшествия     29.12.2020 21:28

Против Навального возбудили дело о мошенничестве на 356 млн рублей

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  уголовное дело  мошенничество 

29 декабря. Mossovetinfo.ru – В отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет.

Следствие установило, что для нужд деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) и других некоммерческих организаций было собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований.

Отмечается, что средства предназначались исключительно на цели фондов, а Навальный, который был фактическим руководителем указанных организаций, потратил совместно с другими лицами более 356 миллионов рулей на личные цели, в том числе приобретение имущества и отдых.

Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, подчеркнули в следственном комитете.


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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  уголовное дело  мошенничество 

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