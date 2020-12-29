29 декабря. Mossovetinfo.ru – В отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет.



Следствие установило, что для нужд деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) и других некоммерческих организаций было собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований.



Отмечается, что средства предназначались исключительно на цели фондов, а Навальный, который был фактическим руководителем указанных организаций, потратил совместно с другими лицами более 356 миллионов рулей на личные цели, в том числе приобретение имущества и отдых.



Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, подчеркнули в следственном комитете.