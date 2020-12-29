29 декабря. Mossovetinfo.ru – В отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает следственный комитет.
Следствие установило, что для нужд деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) и других некоммерческих организаций было собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований.
Отмечается, что средства предназначались исключительно на цели фондов, а Навальный, который был фактическим руководителем указанных организаций, потратил совместно с другими лицами более 356 миллионов рулей на личные цели, в том числе приобретение имущества и отдых.
Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, подчеркнули в следственном комитете.
21:28 Происшествия Против Навального возбудили дело о мошенничестве на 356 млн рублей
18:14 Город (Москва и область) Как будут работать пункты вакцинации от коронавируса в Москве в праздники
18:04 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет вернут бесплатный проезд после вакцинации от COVID-19
17:59 Город (Москва и область) Школьные каникулы в Москве продлят до 17 января
17:58 Город (Москва и область) Студенты старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19
18:04 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет вернут бесплатный проезд после вакцинации от COVID-19
17:58 Город (Москва и область) Студенты старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19
17:32 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные по смертности от коронавируса в ноябре
21:19 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
17:01 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни нового года
16:28 Город (Москва и область) Некоторые маршруты наземного транспорта изменятся в Москве в праздники