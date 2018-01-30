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Происшествия     30.01.2018 22:39

Проводится доследственная проверка в связи с травмированием людей в переходе вблизи метро «Улица 1905 года»

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Теги:  Переход  травмирование  леса  обрушение  проверка 

30 января. Mossovetinfo.ru - Организована доследственная проверка по факту травмирования пятерых человек в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы вечером 30 января 2018 года при проведении работ входа-выхода подземного пешеходного перехода, расположенного вблизи метро «Улица 1905 года». Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

«Произошло обрушение строительных лесов. По предварительным данным, пострадало пятеро человек. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести незамедлительно были доставлены в медицинские учреждения».», - отмечается в сообщении.

Ранее мэр Москвы С.Собянин назначил по этому поводу служебное расследование. 

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Теги: 
Переход  травмирование  леса  обрушение  проверка 

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