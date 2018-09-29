29 сентября. Mossovetinfo.ru – Пьяный мужчина спрыгнул в субботу вечером с Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности



Спасатели подняли 30-летнего мужчину из воды, а также вызвали полицию и скорую помощь.

