Происшествия 15.02.2021, 16:14 В Томске и Новосибирске задержаны члены террористической организации

15 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Томске и Новосибирске членов запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщает РИА Новости со ссылкой на ...

Происшествия 15.02.2021, 11:30 Пять автомобилей столкнулись на Тверской улице, движение затруднено

15 февраля. Mossovetinfo.ru – На Тверской улице произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. В результате аварии пострадал один человек,...