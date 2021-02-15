Другие материалы
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Происшествия
15.02.2021, 16:14
В Томске и Новосибирске задержаны члены террористической организации
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в Томске и Новосибирске членов запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», сообщает РИА Новости со ссылкой на ...
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Происшествия
15.02.2021, 15:16
Минимум один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы
15 февраля. Mossovetinfo.ru – Строительные леса обрушились на временный пешеходный переход в Лубянском проезде, как минимум один человек пострадал, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстр...
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Происшествия
15.02.2021, 11:30
Пять автомобилей столкнулись на Тверской улице, движение затруднено
15 февраля. Mossovetinfo.ru – На Тверской улице произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. В результате аварии пострадал один человек,...