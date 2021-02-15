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Происшествия     15.02.2021 11:30

Пять автомобилей столкнулись на Тверской улице, движение затруднено

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Теги:  ДТП  авария 

15 февраля. Mossovetinfo.ru – На Тверской улице произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В результате аварии пострадал один человек, перекрыто два ряда движения в сторону центра.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария 

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