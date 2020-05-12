12 мая. Mossovetinfo.ru – В Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, погибло пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в отделении, в котором проходили лечение пациенты с коронавирусом. По предварительной информации, возгорание произошло в результате неисправности электрооборудования.
Из больницы было эвакуировано 150 человек, в настоящее время пожар потушен. Городская прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту возникновения пожара.
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