12 мая. Mossovetinfo.ru – В Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, погибло пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России.



Пожар произошел в отделении, в котором проходили лечение пациенты с коронавирусом. По предварительной информации, возгорание произошло в результате неисправности электрооборудования.



Из больницы было эвакуировано 150 человек, в настоящее время пожар потушен. Городская прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту возникновения пожара.