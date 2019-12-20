20 декабря. Mossovetinfo.ru – Пять человек пострадали в результате стрельбы у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщает в официальном заявлении Следственный комитет.
Вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, получили ранения различной степени тяжести. В их числе одно гражданское лицо, Злоумышленник ликвидирован.
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.
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