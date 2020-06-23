23 июня. Mossovetinfo.ru – В московской квартире днем во вторник нашли пять новорожденных. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщили в следственном комитете.



Новорожденных нашли в квартире жилого дома на улице Аргуновской. Возраст детей - приблизительно от 6 дней до 6 месяцев. В квартире также находились две женщины.



Родители детей устанавливаются. Прокуратура города Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела.