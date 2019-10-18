18 октября. Mossovetinfo.ru – Рабочий погиб при прокладке коллектора на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.



Сообщается, что при проведении работ произошел обвал грунта, рабочий оказался засыпан и погиб.