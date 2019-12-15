15 декабря. Mossovetinfo.ru – Самолет, который должен был совершить рейс по маршруту Москва – Краснодар, задержали в аэропорту Домодедово из-за сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах.



Сообщается, что полиция проверяет данную информацию.



В свою очередь, Life сообщает, что один из пассажиров сообщил перед вылетом сообщил своему соседу по креслу, что имеет при себе взрывное устройство. Пассажиры были эвакуированы, заявивший о бомбе мужчина передан полиции. Также сообщается, что он был пьян.