15 декабря. Mossovetinfo.ru – Самолет, который должен был совершить рейс по маршруту Москва – Краснодар, задержали в аэропорту Домодедово из-за сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах.
Сообщается, что полиция проверяет данную информацию.
В свою очередь, Life сообщает, что один из пассажиров сообщил перед вылетом сообщил своему соседу по креслу, что имеет при себе взрывное устройство. Пассажиры были эвакуированы, заявивший о бомбе мужчина передан полиции. Также сообщается, что он был пьян.
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