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Происшествия     15.12.2019 15:44

Рейс Москва – Краснодар задержали в Домодедове из-за сообщения о бомбе

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Теги:  Домодедово  авиапроисшествия  угроза взрыва 

15 декабря. Mossovetinfo.ru – Самолет, который должен был совершить рейс по маршруту Москва – Краснодар, задержали в аэропорту Домодедово из-за сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах.

Сообщается, что полиция проверяет данную информацию.

В свою очередь, Life сообщает, что один из пассажиров сообщил перед вылетом сообщил своему соседу по креслу, что имеет при себе взрывное устройство. Пассажиры были эвакуированы, заявивший о бомбе мужчина передан полиции. Также сообщается, что он был пьян.


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Теги: 
Домодедово  авиапроисшествия  угроза взрыва 

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