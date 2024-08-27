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Происшествия
31.08.2024, 10:22
Росавиация: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке было 22 человека
31 августа — Mossovetinfo.ru — Росавиация заявила, что на борту пропавшего вертолёта Ми-8 на Камчатке, согласно предв...
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Происшествия
27.08.2024, 11:16
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на детской игровой площадке в Москве
27 августа — Mossovetinfo.ru — Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении развратных действий на де...
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Происшествия
27.08.2024, 10:59
Суд оставил под стражей курьера телефонных мошенников по делу о хищении 106 млн руб. у Ларисы Долиной
27 августа — Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд, с учетом позиции прокуратуры г. Москвы, оставил без изменения р...