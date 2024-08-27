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Происшествия     31.08.2024 10:22

Росавиация: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке было 22 человека

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Теги:  Вертолет  Ми-8  Камчатка  СК  следствие  Росавиация 

31 августа — Mossovetinfo.ru — Росавиация заявила, что на борту пропавшего вертолёта Ми-8 на Камчатке, согласно предварительной информации, было 22 человека, а не три, как сообщалось ранее, говорится в Telegram ведомства.

«Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Предварительно, на борту вертолёта — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — отмечается в заявлении.

Также в Telegram в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России заявили, что по факту пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке была организована проверка.

«Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России», — отмечается в заявлении.

Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения Ми-8. По предварительным данным, вертолёт направлялся в посёлок Николаевку Елизовского района Камчатского края.

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Карта места

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Теги: 
Вертолет  Ми-8  Камчатка  СК  следствие  Росавиация 

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