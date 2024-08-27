Росавиация: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке было 22 человека

31 августа — Mossovetinfo.ru — Росавиация заявила, что на борту пропавшего вертолёта Ми-8 на Камчатке, согласно предварительной информации, было 22 человека, а не три, как сообщалось ранее, говорится в Telegram ведомства.



«Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Предварительно, на борту вертолёта — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — отмечается в заявлении.



Также в Telegram в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России заявили, что по факту пропажи вертолёта Ми-8 на Камчатке была организована проверка.



«Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России», — отмечается в заявлении.



Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения Ми-8. По предварительным данным, вертолёт направлялся в посёлок Николаевку Елизовского района Камчатского края.