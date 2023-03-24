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Происшествия     27.03.2023 17:00

Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти московской студентки после приема лекарства

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Теги:  лекарство  реанимация  смерть  проверка 

27 марта. Mossovetinfo.ru - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) изучит обстоятельства смерти московской студентки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии», - говорится в сообщении.

27 марта СК сообщил, что Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка после смерти девушки 2001 года рождения в реанимации токсикологического отделения одной из городских больниц.

Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: 
лекарство  реанимация  смерть  проверка 

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