8 ноября. Mossovetinfo.ru – Самолет Sukhoi Superjet 100 компании Аэрофлот совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из за неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Московской области.



Сообщается, что самолет, совершавший полет из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла.



Посадка произошла в штатном режиме, без происшествий. На борту самолета находилось 79 пассажиров и 5 членов экипажа.