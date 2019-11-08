8 ноября. Mossovetinfo.ru – Самолет Sukhoi Superjet 100 компании Аэрофлот совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из за неисправности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Московской области.
Сообщается, что самолет, совершавший полет из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла.
Посадка произошла в штатном режиме, без происшествий. На борту самолета находилось 79 пассажиров и 5 членов экипажа.
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