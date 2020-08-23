23 августа. Mossovetinfo.ru - Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве, пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Уточняется, что ДТП произошло на 20-м км Калужского шоссе.