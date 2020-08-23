23 августа. Mossovetinfo.ru - Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве, пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Уточняется, что ДТП произошло на 20-м км Калужского шоссе.
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