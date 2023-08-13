Сбит БПЛА в районе «Экспоцентра» на Красной Пресне — Собянин

18 августа — Mossovetinfo.ru — Силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета на Москву был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), его обломки упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы", – написал Сергей Собянин в 4;23 мск.



Минобороны России сообщило в своем официальном telegram-канале в 4:44 мск:



"18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области.

БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.

Жертв и возгораний нет".