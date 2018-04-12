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Происшествия     12.04.2018 15:31

Сбившая насмерть в Москве на пешеходном переходе человека москвичка осуждена на 2 года условно

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Теги:  Москва  водитель  пешеходный переход  смерть  приговор 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Жительница Москвы Вера Гришина, совершившая ДТП со смертельным исходом на пешеходном переходе приговорена «к 2 годам лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком и лишением права управления транспортными средствами в течение трех лет». Об этом сообщила прокуратура Москвы.

18 декабря 2017 года Гришина, находясь за рулем автомобиля «Опель Вектра», следовала по проезжей части улицы Генерала Глаголева «не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, не пропустила переходящего дорогу пешехода и совершила наезд на него. От полученных травм потерпевший скончался», - сообщает прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил, отмечает прокуратура.

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Теги: 
Москва  водитель  пешеходный переход  смерть  приговор 

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