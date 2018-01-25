Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 Собянин снос пятиэтажек
Происшествия     25.01.2018 11:14

Сбивший людей на остановке на проспекте Мира мужчина был пьян

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ДТП  авария 

25 января. Mossovetinfo.ru - Сбивший людей на остановке в Москве водитель был пьян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Это мужчина 1984 года рождения. Вечером в среду он врезался на джипе в остановку на проспекте Мира. В результате один человек погиб и три пострадали, включая водителя.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ДТП  авария 

Возврат к списку

Лента новостей

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

13:46 В России МВД: нужно жестко пресекать несогласованные акции протеста

11:18 Происшествия Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован

11:14 Происшествия Сбивший людей на остановке на проспекте Мира мужчина был пьян

11:00 Происшествия Пожар произошел на рынке «Садовод», есть пострадавшие

Актуальные материалы

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме

21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»

17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году

13:20 Город Первый дом по программе реновации начнут заселять в феврале

10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире

10:32 Город Флагманские МФЦ откроются в каждом округе Москвы

00:36 Общество Финансовая база местного самоуправления показывает уровень недоверия власти к гражданам – Явлинский

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru