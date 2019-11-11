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Происшествия     11.11.2019 12:49

Сбой произошел днем 11 ноября на Кольцевой линии метро

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Теги:  метро  сбой 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 11 ноября, на Кольцевой линии метро, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.

Сообщается, что из-за упавшего на рельсы пассажира нет движения поездов по часовой стрелке.


Обновлено в 12:59: Движение поездов на Кольцевой линии восстановлено и вводится в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой 

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