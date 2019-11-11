11 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел днем в понедельник, 11 ноября, на Кольцевой линии метро, сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.
Сообщается, что из-за упавшего на рельсы пассажира нет движения поездов по часовой стрелке.
Обновлено в 12:59: Движение поездов на Кольцевой линии восстановлено и вводится в график.
12:49 Происшествия Сбой произошел днем 11 ноября на Кольцевой линии метро
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