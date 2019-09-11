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Происшествия     11.09.2019 11:34

Сбой произошел днем 11 сентября на красной ветке метро

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Теги:  сбой  сбой в метро 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – На Сокольнической линии метро днем 11 сентября произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Из-за падения пассажира на рельсы нет остановлено движение поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено в 12:03 - движение восстановлено и введено в график


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Карта места

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Теги: 
сбой  сбой в метро 

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