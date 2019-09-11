11 сентября. Mossovetinfo.ru – На Сокольнической линии метро днем 11 сентября произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.



Из-за падения пассажира на рельсы нет остановлено движение поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Обновлено в 12:03 - движение восстановлено и введено в график