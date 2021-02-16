Сбой произошел днем 16 февраля на салатовой ветке метро

16 февраля. Mossovetinfo.ru – На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро днем, 16 февраля, произошел сбой в движении поездов, сообщается в микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Сообщается, что интервал движения поездов был увеличен из-за необходимости проверки одного из составов.



Обновлено в 14:18 - Движение по Люблинско-Дмитровской линии осуществляется в соответствии с графиком.