23 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером во вторник на Таганско-Краснопресненской линии московского метро.



«Были кратковременно увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении в telegram-канале метро.



Подробности не сообщаются.