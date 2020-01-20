20 января. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на МЦК утром в понедельник, 20 января, сообщают пользователи соцсетей.



Сообщается, что на станции «Балтийская» поезд по внутреннему кольцу (по часовой стрелке), около 10 минут не мог отправится в сторону «Владыкино», в связи с чем произошла задержка движения. Также о задержке отправления по техническим причинам объявляют на станции «Дубровка», поезда задерживаются по направлению движения к станции «Лужники».



Официального подтверждения информации о задержках поездов на МЦК пока нет.